Buon Natale da Stifone con un tuffo nelle acque delle gole del Nera
Auguri di Natale “insoliti” quelli del Team Cecchetti Fight. Per il secondo anno consecutivo, i ragazzi guidati dall’istruttore ternano di kick boxing Mirko Cecchetti si sono regalati un fuori programma nelle acque di Stifone, una delle perle delle gole del Nera a Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
