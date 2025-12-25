Buon Natale da Stifone con un tuffo nelle acque delle gole del Nera

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auguri di Natale “insoliti” quelli del Team Cecchetti Fight. Per il secondo anno consecutivo, i ragazzi guidati dall’istruttore ternano di kick boxing Mirko Cecchetti si sono regalati un fuori programma nelle acque di Stifone, una delle perle delle gole del Nera a Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

buon natale da stifone con un tuffo nelle acque delle gole del nera

© Ternitoday.it - Buon Natale da Stifone con un tuffo nelle acque delle gole del Nera

Leggi anche: Narni, iniziativa ‘Puliamo le Grotte delle Gole del Nera’: “Unisce la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio”

Leggi anche: Un tuffo nella magia del Natale con il concerto del Surprise Christmas Choir

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.