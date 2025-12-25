Inter News 24 La redazione di Internews24 augura ai lettori, ai loro cari e alle loro famiglie un felice Natale, colmo di serenità e gioia. Buon Natale, popolo nerazzurro e fedeli lettori di Internews24! In questa giornata di festa, la nostra intera redazione desidera porgere a voi e alle vostre famiglie i più sinceri e calorosi auguri. È il momento ideale per fermarsi un istante e riavvolgere il nastro di un 2025 vissuto intensamente, un anno solare che ha regalato alla tifoseria della Beneamata emozioni contrastanti ma fortissime. Negli occhi di tutti resta ancora la dolceamara cavalcata europea, culminata nella finale di Champions League persa contro la corazzata Paris Saint-Germain: una delusione bruciante che ha però certificato lo status internazionale del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

Buon Natale da InterNews24!

