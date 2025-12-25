Buon Natale 2025 | frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi 25 dicembre
. Siete alla ricerca di qualche frase celebre o citazione da utilizzare per i vostri auguri di Buon Natale 2025 oggi, giovedì 25 dicembre? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcune citazioni e frasi utilizzabili per le feste natalizie. Eccole: La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore). Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!. Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. 🔗 Leggi su Tpi.it
