Buon compleanno Sissy Spacek, Marco Mengoni, Hanna Schygulla.

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Savino Pezzotta, Marco Mengoni, Alberto Quadrio Curzio, Hanna Schygulla, Jairzinho, Sissy Spacek, Antonio d'Alì, Vito Vattuone, Ingrid Betancourt, Cristel Carrisi, Moreno Moser, Mattia Placidi, Chiara Ianni, Elena Vestito, Andrea Basile, Samantha Zandomenichi, Ogenyi Onazi. Oggi 25 dicembre compiono gli anni tra gli altri: Luca Brandolini, vescovo; Angelo Rossi, politico; Ernesto Brunetta, storico, scrittore; Alberto Quadrio Curzio, economista; Nicola de Buono, attore; Natalina Sanguinetti, schermitrice; Paolo Rizzatto, architetto; Savino Pezzotta, sindacalista, politico; Hanna Schygulla, attrice; Simona Colarizi, attrice;  Jairzinho, ex calciatore; Aldo Biasi, pubblicitario; Osvaldo Bargero, montatore; Dimitri Landeschi, scrittore, saggista; Andrea Nencini, ex pallavolista; Antonio Pettinari, politico; Sissy Spacek, attrice; Franco Perruquet, bobbista; Eugenio Alberti, cantante; Antonio d'Alì, politico.

