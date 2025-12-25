Brindisi della vigilia a suon di ' sirene' | 5 giovanissimi portati via dall' ambulanza

Una gran confusione, alcol che scorreva a fiumi, ‘cicchetti’ e poi il suono delle sirene quelle dell'ambulanza. E' finito così il brindisi della vigilia di Natale presso il New Moma Lounge Bar di via Caduti di Nassirya a Santa Maria Capua Vetere dove 5 giovanissimi sono stati soccorsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

