Bridgerton S4 | Da Netflix il trailer ufficiale dei nuovi episodi

La storia d’amore di Benedict Bridgerton e Sophie Baek prende vita nella nuova stagione. Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, focalizzata su Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). Il video, romantico e carico di tensione, mostra il secondo figlio Bridgerton alla ricerca della misteriosa donna in argento incontrata al ballo in maschera della madre. Sophie, figlia illegittima di un conte, entra nella vita dei Bridgerton come domestica, dando vita a una storia d’amore ispirata a Cenerentola, con balli, segreti familiari e passione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

