Bridgerton S4 | Da Netflix il trailer ufficiale dei nuovi episodi

La storia d’amore di Benedict Bridgerton e Sophie Baek prende vita nella nuova stagione. Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton, focalizzata su Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha). Il video, romantico e carico di tensione, mostra il secondo figlio Bridgerton alla ricerca della misteriosa donna in argento incontrata al ballo in maschera della madre. Sophie, figlia illegittima di un conte, entra nella vita dei Bridgerton come domestica, dando vita a una storia d’amore ispirata a Cenerentola, con balli, segreti familiari e passione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Bridgerton - Stagione 4 | Trailer ufficiale | Netflix Italia
Dietro una maschera, tutto può accadere. La quarta stagione di Bridgerton arriverà in due parti, la prima in uscita il 29 gennaio e la seconda il 26 febbraio. Solo su Netflix. x.com
Sei un fan di Bridgerton Puoi partecipare alla premiere della quarta stagione! In queste ore la pagina Instagram ufficiale della serie Netflix ha annunciato un ballo in maschera che avverrà a Parigi il 14 gennaio. Per partecipare in live streaming all'evento no - facebook.com facebook
