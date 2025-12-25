Ho chiesto a Babbo Natale di permettermi di attraversare in diagonale piazza Maggiore, e non è solo una richiesta che riguarda la mia pigrizia ma anche il bilancio del comune di Bologna: se i sedici milioni di euro che incassano ogni anno dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti non li usassero per fare quelle robe che occupano il centro di piazza Maggiore – ora i sassi giganti che chiamano installazione d’arte contemporanea, d’estate le sedie del cinema in piazza – magari li userebbero per ripavimentare le strade, raccogliere la spazzatura, cose così, meno simboliche ma più utili. Sotto l’albero ho trovato un bigliettino che diceva: hai sbagliato destinatario, devi chiedere al sindaco, prova a contattarlo su Instagram, lì è facile che lo trovi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Breve elenco di desideri molto utili che Babbo Natale non esaudirà

