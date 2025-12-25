Braglia sentenzia sulla Juventus | Non credo nell’attacco alla vetta da parte della squadra di Spalletti per questo motivo La sua analisi

Braglia non crede nella Juventus: 'Non può rientrare nella corsa allo scudetto' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio e parlando della Juventus ha sottolineato come i bianconeri, anche se vincessero con la Roma sabato sera, non avrebbero le pot ... it.blastingnews.com

Juve, Braglia: 'Yildiz batte cassa con 4 anni di contratto sintomo di non professionalità' - Stando alle parole dette dall'ex calciatore Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio, l'attaccante della Juventus Kenan Yildiz starebbe avendo un comportamento poco professionale, chiedendo al club ... it.blastingnews.com

MODENA-MONZA: L’ARBITRO Sarà Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere Modena-Monza il 26 dicembre alle 17.15 allo stadio Braglia. Il fischietto lombardo non ha precedenti con il Monza, mentre la scorsa stagione diresse Napoli-Modena in Coppa It - facebook.com facebook

