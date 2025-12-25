Braglia sentenzia sulla Juventus | Non credo nell’attacco alla vetta da parte della squadra di Spalletti per questo motivo La sua analisi
Braglia sentenzia sulla Juventus: l’analisi dell’ex portiere sulle ambizioni bianconere e le insidie del calendario in campionato. Le sue parole. Nel corso del consueto appuntamento radiofonico con Maracanà, trasmissione di punta del palinsesto di TMW Radio, è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia per analizzare le prospettive a breve e lungo termine della Juventus. Al centro del dibattito c’è la concreta possibilità per i bianconeri di inserirsi prepotentemente nella lotta per lo Scudetto, sfruttando un calendario che, almeno sulla carta, appare decisamente benevolo nell’immediato futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
