Botti di Capodanno il decalogo dell' Oipa per risparmiare la vita agli amici di zampa
La notte di Capodanno si avvicina e risulta utile proporre un video-decalogo per evitare morti e ferite degli amici di zampa terrorizzati dai petardi. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato, infatti, una guida per orientare i proprietari degli animali che spesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "Agguati" agli amici di zampa e fusa agli umani: una gattina diventa la mascotte del Canile
Leggi anche: "Insieme per la vita": l'Associazione Salernitana per la tutela del cane con la Centrale del Latte sul lungomare per gli amici di zampa
Botti di capodanno, pericolosissimi per gli animali ma anche per gli umani. Ecco perché - Spesso anche leggendo i numerosi appelli non si comprende appieno la pericolosità di questi gesti che vengono, al contrario, visti come l'ennesimo divieto o la volontà di non regalare un po' di ... ilgiornale.it
Come proteggere cani e gatti dai botti di capodanno - L’udito di cani e gatti è estremamente sviluppato e i botti di Capodanno vengono percepiti in maniera molto più intensa rispetto a quanto accade agli umani. dilei.it
Botti di Capodanno e animali: "Rischiano una notte da incubo, ecco i consigli per cani e gatti" - Un momento di festa che però può trasformarsi in un pericolo e in una enorme fonte di stress per i quattro zampe. ilgiorno.it
Giro di vite del nucleo Artificieri della polizia contro i botti di Capodanno illegali - facebook.com facebook
Capodanno, Wwf: “Stop ai botti, ecco gli effetti sugli animali” – Prometeo 360 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.