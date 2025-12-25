Bonus 2026 | quali restano quali cambiano e quali spariscono con la Manovra

Il 2026 non sarà l’anno dei bonus a pioggia. Con la nuova Legge di Bilancio, il governo archivia definitivamente la stagione delle misure emergenziali e mette ordine in un sistema che negli ultimi anni si era fatto caotico, stratificato, spesso contraddittorio. Non tutto sparisce, ma quasi tutto cambia. L’impostazione è chiara: meno incentivi generalizzati, più interventi mirati. I bonus che restano sono quelli considerati strutturali, soprattutto sul fronte famiglia, mentre casa e imprese entrano in una fase di ridimensionamento. Chi cerca scorciatoie o ritorni del passato resterà deluso. Leggi anche: Cambia l’età pensionabile in Italia: gli italiani lavoreranno più a lungo Leggi anche: Cedolino pensioni 2026: cosa cambia dal 1 gennaio, beffa per due categorie Bonus 2026: la strategia del governo. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

