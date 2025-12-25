Bongonda conquista l’unico gol mentre i cavalli oscuri del torneo aprono la sfida AFCON con una vittoria nervosa

2025-12-23 16:28:00 Breaking news: Theo Bongonda ha segnato l’unico gol della Repubblica Democratica del Congo che ha aperto la stagione della Coppa d’Africa con una combattuta vittoria sul Benin a Rabat. Bongonda ha sfruttato una difesa infelice per portare il suo paese in testa al Gruppo D in vista della partita di questo pomeriggio tra Senegal e Botswana. Il Benin ha lottato duramente ma non è riuscito a trovare la via per rientrare in una gara priva di qualità. La DRC ha iniziato bene e ha goduto della maggior parte del possesso palla nel primo quarto d’ora e non è stata una sorpresa quando sono passati in vantaggio, anche se è avvenuto in circostanze leggermente strane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

