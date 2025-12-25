Le celebrazioni natalizie a Bondi Beach, la popolare spiaggia di Sydney, sono state leggermente ridimensionate quest’anno dopo l’ attacco terroristico del 14 dicembre scorso. La spiaggia è meno affollata degli altri anni e la comunità è ancora in lutto. I messaggi natalizi di quest’anno dei leader religiosi di Sydney sono stati dedicati a coloro che hanno perso la vita nel massacro. Hanno incoraggiato le persone a non disperare nel dolore e a continuare a pregare per la pace e un futuro migliore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bondi beach, il Natale in spiaggia dopo l'attacco terroristico a Sydney

Leggi anche: Strage Bondi Beach, Stato Islamico elogia l’attacco terroristico: “Fonte di orgoglio”

Leggi anche: Bondi Beach, spunta un video su un secondo "eroe civile" nell’attacco di Sydney

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Attentato di Bondi Beach: oltre 1000 persone sulla spiaggia per rendere omaggio alle vittime; Attentato in Australia: the day after; Bondi Beach, l'omaggio silenzioso di centinaia di bagnini sulla spiaggia alle vittime della strage; Bondi Beach, sparatoria “ispirata dal gruppo Stato Islamico”.

Bondi beach, il Natale in spiaggia dopo l'attacco terroristico a Sydney - (LaPresse) Le celebrazioni natalizie a Bondi Beach, la popolare spiaggia di Sydney, sono state leggermente ridimensionate quest'anno dopo ... stream24.ilsole24ore.com