Bondi beach il Natale in spiaggia dopo l' attacco terroristico a Sydney
Le celebrazioni natalizie a Bondi Beach, la popolare spiaggia di Sydney, sono state leggermente ridimensionate quest'anno dopo l' attacco terroristico del 14 dicembre scorso. La spiaggia è meno affollata degli altri anni e la comunità è ancora in lutto. I messaggi natalizi di quest'anno dei leader religiosi di Sydney sono stati dedicati a coloro che hanno perso la vita nel massacro. Hanno incoraggiato le persone a non disperare nel dolore e a continuare a pregare per la pace e un futuro migliore.
