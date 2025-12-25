Bombardieri russi sul mare di Barents

3.35 Due bombardieri russi Tu 95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Tass La durata del volo sarebbe stata di oltre 7 ore e i velivoli sono stati scortati da caccia Su33 della Marina russa. Nel corso della rotta,i bombardieri sono stati affiancati da caccia stranieri per identificare gli aerei russi. Mosca sottolinea che il volo "si è svolto nel rispetto delle norme internazionali".

