Mosca torna a mostrare i muscoli sul piano militare e diplomatico. Nelle prime ore del 25 dicembre i bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno sorvolato le acque internazionali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, scortati in alcuni tratti da caccia stranieri. Intanto emergono nuove trascrizioni di colloqui tra Vladimir Putin e George W. Bush, che confermerebbero come il Cremlino avesse già oltre vent’anni fa tracciato la sua linea rossa contro l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Sullo sfondo, il conflitto in corso: nella notte un drone ha colpito il porto russo di Temryuk, provocando un vasto incendio in due serbatoi di petrolio, secondo quanto riferito dalla Tass. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bombardieri russi sul Mare di Barens, caccia Nato in volo: scatta l'inseguimento

Leggi anche: Bombardieri russi sul mare di Barents

Leggi anche: Nato, F35 carichi di armi nucleari in volo sul Mare del Nord gli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mosca: bombardieri strategici russi sul Mare di Barents inseguiti dai jet Nato - Russia: bombardieri sul Mare di Barents, jet Nato li seguono; Diretta | Bombardieri russi sul Mare di Barens, caccia Nato in volo: scatta l'inseguimento; Tass, ‘bombardieri russi su mari Barents e Norvegia, decollano aerei stranieri’; Tass, 'bombardieri russi su mari Barents e Norvegia, decollano aerei stranieri'.

Diretta | Bombardieri russi sul Mare di Barens, caccia Nato in volo: scatta l'inseguimento - 95MS sui mari del Nord alle rivelazioni sulle posizioni di Vladimir Putin contro l’ingresso dell’Ucraina nella Nato già nel 2001. ilgiornale.it