Bombardieri russi sul Mare di Barens caccia Nato in volo | scatta l' inseguimento
Mosca torna a mostrare i muscoli sul piano militare e diplomatico. Nelle prime ore del 25 dicembre i bombardieri strategici russi Tu-95MS hanno sorvolato le acque internazionali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, scortati in alcuni tratti da caccia stranieri. Intanto emergono nuove trascrizioni di colloqui tra Vladimir Putin e George W. Bush, che confermerebbero come il Cremlino avesse già oltre vent’anni fa tracciato la sua linea rossa contro l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Sullo sfondo, il conflitto in corso: nella notte un drone ha colpito il porto russo di Temryuk, provocando un vasto incendio in due serbatoi di petrolio, secondo quanto riferito dalla Tass. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
