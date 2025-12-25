Bombardieri russi nell’Artico messaggio alla Nato | volo strategico sui mari di Norvegia e Barents

I bombardieri strategici russi tornano a far sentire il loro peso nei cieli del Nord Europa. Mosca ha annunciato un volo pianificato di velivoli Tu-95, capaci di trasportare armi nucleari, nello spazio aereo sopra le acque internazionali dei mari di Norvegia e Barents, nel cuore dell' Artico. Un'operazione durata oltre sette ore, seguita passo dopo passo dalle forze aeree di paesi stranieri, che hanno fatto decollare i propri caccia per monitorare la missione. Secondo il ministero della Difesa russo, in diversi tratti del percorso i bombardieri sono stati scortati da jet da combattimento stranieri, senza però violazioni dello spazio aereo nazionale.

