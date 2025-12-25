Bollicine tra le stelle un modo originale per salutare il 2025

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanco dei soliti veglioni, ricchi premi e cotillons?Ci sono mille modi per salutare l'ingresso nel 2026 cercando di guardare al nuovo con una luce di speranza.Falcon Walks vi porterà vicino al cielo, al Punto Trigonometrico di Monte Catalfano dove, senza tacchi a spillo ed abiti eleganti, sotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Capodanno nel tendone: le mete più suggestive per festeggiare in modo originale

Leggi anche: Come Scegliere le Migliori Etichette di Vini e Bollicine per il Natale 2025?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ballando con le stelle, Barbara d'Urso svela: Orgogliosa del percorso, però non è stato facile.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.