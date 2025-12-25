Bollate inseguimento e botte | preso e denunciato
. Giovedì, intorno alle 14.30, gli agenti della Polizia Locale stavano effettuando alcuni controlli quando hanno affiancato una Skoda Kamiq, condotta da un individuo straniero che, rivolgendosi agli agenti, ha più volte gridato: “Ora mi fermo! Ora mi fermo!”, prendendosi gioco di loro. Bollate, scappa dalla Polizia locale poi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
