Blitz natalizio in Toscana sequestrate cinque tonnellate di pesce scaduto | Anche 250 chili di tranci di squalo
Chiusi anche due ristoranti a gestione straniera, nel mirino della guardia costiera 250 chili di uno squalo specie protetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Impressionante sequestro: 5 tonnellate di pesce scaduto, chiusi due ristoranti. E nel deposito 250 chili di tranci di una razza di squalo protetta
Leggi anche: Pesce scaduto in Toscana: sequestrate 5 tonnellate
Maxi sequestro della guardia di finanza, 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale; Giochi e luci irregolari . Scatta il sequestro per 800mila articoli.
Benevento, giocattoli e articoli natalizi fuorilegge: blitz e sequestri delle fiamme gialle - Sequestrati dalle fiamme gialle giocattoli e articoli natalizi privi dei contrassegni di cui devono essere dotati in base alle norme del codice del consumo in più centri del Sannio. ilmattino.it
Blitz della finanza in due attività: maxi sequestro di circa 800mila articoli potenzialmente pericolosi - 000 articoli potenzialmente pericolosi, destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio, impedendone la diffusione sul mercato. 055firenze.it
Blitz della Guardia di Finanza: sequestrate oltre 3200 borse false - 200 borse con loghi contraffatti di celebri marchi della moda, tra cui Dior, Balenciaga e Fendi, nell’ambito di un’operazione a tutela ... rainews.it
Lo spot natalizio di Russia Today che deride l’Europa: “Il Natale va male È tutta colpa di Putin!” https://www.blitzquotidiano.it/video/lo-spot-natalizio-di-russia-today-che-deride-leuropa-il-natale-va-male-e-tutta-colpa-di-putin-3763047/ - facebook.com facebook
«La casa è un diritto, non un lusso»: blitz di Natale a Senigallia da parte di Arvultùra x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.