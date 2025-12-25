Blitz natalizio in Toscana sequestrate cinque tonnellate di pesce scaduto | Anche 250 chili di tranci di squalo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusi anche due ristoranti a gestione straniera, nel mirino della guardia costiera 250 chili di uno squalo specie protetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

