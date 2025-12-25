Chiusi anche due ristoranti a gestione straniera, nel mirino della guardia costiera 250 chili di uno squalo specie protetta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Blitz natalizio in Toscana, sequestrate cinque tonnellate di pesce scaduto | Anche 250 chili di tranci di squalo

Leggi anche: Impressionante sequestro: 5 tonnellate di pesce scaduto, chiusi due ristoranti. E nel deposito 250 chili di tranci di una razza di squalo protetta

Leggi anche: Pesce scaduto in Toscana: sequestrate 5 tonnellate

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maxi sequestro della guardia di finanza, 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale; Giochi e luci irregolari . Scatta il sequestro per 800mila articoli.

Benevento, giocattoli e articoli natalizi fuorilegge: blitz e sequestri delle fiamme gialle - Sequestrati dalle fiamme gialle giocattoli e articoli natalizi privi dei contrassegni di cui devono essere dotati in base alle norme del codice del consumo in più centri del Sannio. ilmattino.it