Blitz di Natale in manette il latitante Antonio Aloia

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni: doveva scontare altri 5 anni di carcere circa, ma era scappato ad agosto 2024 dopo un permesso premio, dileguandosi nel nulla. I carabinieri di Castello di Cisterna lo hanno trovato nascosto in casa di un fiancheggiatore a Gricignano d'Aversa. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

blitz di natale in manette il latitante antonio aloia

© Casertanews.it - Blitz di Natale, in manette il latitante Antonio Aloia

Leggi anche: Blitz di Natale a Gricignano di Aversa, catturato il latitante 47enne Antonio Aloia

Leggi anche: Camorra, arrestato il latitante Antonio Aloia. Deve scontare 27 anni di reclusione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Blitz notturno nel B&B a Verona: latitante scovato in camera con la fidanzata, scattano le manette; Il boss che viveva da latitante in casa: Natale finito a Poggioreale per Ciro Andolfi.

Latitante si fa scovare a Natale: aveva una pistola sul comodino (VIDEO) - Aloia doveva scontare 27 anni e tre mesi di reclusione, la sua pena sarebbe terminata nel 2030. napolitoday.it

Preso Leonardo Gesualdo, il latitante della 'Società foggiana' finisce in manette - Nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, è stato localizzato e catturato Leonardo Gesualdo, un nome di spicco nell'ambito della ... it.blastingnews.com

Blitz dei Carabinieri: catturato il latitante Leonardo Gesualdo - È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della “Società foggiana”, ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito ... unionesarda.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.