Arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni: doveva scontare altri 5 anni di carcere circa, ma era scappato ad agosto 2024 dopo un permesso premio, dileguandosi nel nulla. I carabinieri di Castello di Cisterna lo hanno trovato nascosto in casa di un fiancheggiatore a Gricignano d'Aversa. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Blitz di Natale, in manette il latitante Antonio Aloia

Leggi anche: Blitz di Natale a Gricignano di Aversa, catturato il latitante 47enne Antonio Aloia

Leggi anche: Camorra, arrestato il latitante Antonio Aloia. Deve scontare 27 anni di reclusione

