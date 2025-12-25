bimbo ferito da un proiettile nel napoletano forse un colpo in aria per festeggiare

Un bambino di soli 7 anni è stato ferito, fortunatamente di striscio, da un colpo d'arma da fuoco in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano. È stato solo sfiorato dal proiettile al braccio sinistro, per cui le sue condizioni mediche non destano preoccupazione. Medicato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il piccolo è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove i medici hanno curato la ferita lieve al braccio sinistro. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica di quello che appare a tutti gli effetti un incidente. È anche possibile che sia stato ferito a causa di un colpo partito per "festeggiare" la vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

