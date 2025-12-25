Bimbo ferito da colpo di pistola la corsa al Santobono
Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato é intervenuto presso l’ ospedale Santobono a seguito della segnalazione di un bambino ivi trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco. Dalla immediata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
