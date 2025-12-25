Bimbo di 7 anni colpito da proiettile in piazza la Vigilia di Natale | portato al Santobono di Napoli
Un bimbo di 7 anni colpito da un proiettile al braccio in piazza a Pomigliano. Trasportato al Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
