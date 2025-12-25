Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale | portato in ospedale
Un bambino è stato ferito di striscio al braccio da un colpo di pistola. È successo nella serata di ieri, la vigilia di Natale, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il personale della polizia di Stato è intervenuto presso l'ospedale Santobono di Napoli dopo la segnalazione di un bambino. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Bimbo di 7 anni colpito da proiettile in piazza la Vigilia di Natale: portato al Santobono di Napoli
Leggi anche: Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale, dopo 8 anni arriva la condanna in Appello
Ancona, il papà lancia il cellulare in faccia al figlio di 4 anni (ora in ospedale). La procuratrice per i minori Tedeschini rimanda la...; Bimbo di 4 anni colpito al volto dal papà con un cellulare: ricoverato in ospedale; Incidente stradale a Melito, coinvolti un furgone e due auto, 7 feriti: 4 bambini in ospedale; Bimbo colpito dal cellulare lanciato dal papà: ferito.
Bimbo di 7 anni colpito da proiettile in piazza la Vigilia di Natale: portato al Santobono di Napoli - Un bimbo di 7 anni colpito da un proiettile al braccio in piazza a Pomigliano. fanpage.it
Bimbo colpito dal cellulare lanciato dal papà: ferito - A causa delle carenze di organico il suo pensionamento slitterà di un anno. msn.com
Bimbo di 4 anni morto in piscina, disposta l'autopsia: quattro persone nel registro degli indagati https://www.nordest24.it/bimbo-morte-piscina-curon-inchiesta-bolzano - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.