Bimbo di 7 anni colpito al braccio da un proiettile in piazza alla vigilia di Natale | portato in ospedale

Un bambino è stato ferito di striscio al braccio da un colpo di pistola. È successo nella serata di ieri, la vigilia di Natale, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il personale della polizia di Stato è intervenuto presso l'ospedale Santobono di Napoli dopo la segnalazione di un bambino. 🔗 Leggi su Today.it

