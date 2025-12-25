Bilancio regionale Vignali | Aumenti di Irap e bollo auto dal 1° gennaio tasse solo per tappare i buchi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono confermati gli aumenti di Irap e bollo auto dal 1° gennaio 2026. Ma i soldi delle tasse saranno spesi solo per tappare i buchi, non per risolvere i problemi di sanità e altri servizi e nulla per sostenere l’economia.” Così il consigliere di Forza Italia Pietro Vignali ha sintetizzato i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

