“Sono confermati gli aumenti di Irap e bollo auto dal 1° gennaio 2026. Ma i soldi delle tasse saranno spesi solo per tappare i buchi, non per risolvere i problemi di sanità e altri servizi e nulla per sostenere l’economia.” Così il consigliere di Forza Italia Pietro Vignali ha sintetizzato i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Bilancio regionale, Vignali: "Aumenti di Irap e bollo auto dal 1° gennaio, tasse solo per tappare i buchi"

Via libera al bilancio regionale. Dibattito acceso in aula - Romagna, una manovra complessiva da 14 miliardi e 280 milioni di euro, di cui 10,5 miliardi per la sanità a cui, a pa ... msn.com