Biglietti di Natale per la solidarietà | raccolti circa 1.600 euro

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 1.600 euro raccolti in tre date, frutto esclusivo dell’impegno dei ragazzi. È il risultato dell’iniziativa promossa dai giovani che hanno partecipato al campo scuola degli Alpini di Cavernago e Calcinate, che hanno deciso di mettersi in gioco organizzando una raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti di Natale. L’iniziativa si è svolta durante i mercatini natalizi dei due Comuni e ha visto i ragazzi impegnati in prima persona, senza aiuti esterni, dalla preparazione alla vendita. Il ricavato sarà interamente destinato alla Casa degli Alpini di Endine, struttura di riferimento per l’accoglienza e il sostegno. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

