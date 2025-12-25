Biglietti di Natale per la solidarietà | raccolti circa 1.600 euro
Circa 1.600 euro raccolti in tre date, frutto esclusivo dell’impegno dei ragazzi. È il risultato dell’iniziativa promossa dai giovani che hanno partecipato al campo scuola degli Alpini di Cavernago e Calcinate, che hanno deciso di mettersi in gioco organizzando una raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti di Natale. L’iniziativa si è svolta durante i mercatini natalizi dei due Comuni e ha visto i ragazzi impegnati in prima persona, senza aiuti esterni, dalla preparazione alla vendita. Il ricavato sarà interamente destinato alla Casa degli Alpini di Endine, struttura di riferimento per l’accoglienza e il sostegno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Da Battipaglia un messaggio forte di solidarietà: 27.600 euro raccolti per sostenere i pazienti ematologici seguiti da AIL Salerno
Leggi anche: La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015: quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza
Biglietti di Natale per la solidarietà: raccolti circa 1.600 euro - In tre appuntamenti ai mercatini di Cavernago e Calcinate, i ragazzi del campo scuola alpini hanno organizzato e gestito in autonomia una raccolta fondi destinata alla Casa degli Alpini di Endine ... bergamonews.it
Natale, si salvi chi può: per tornare a casa fino a 600 euro per un biglietto. E il cenone non è mai stato così caro - Con l’avvicinarsi del Natale, il costo dei viaggi continua a lievitare, coinvolgendo non solo i voli, ma anche trasporti ferroviari, marittimi e persino i soggiorni in hotel. affaritaliani.it
Flying Tiger Copenhagen. . Biglietti natalizi DIY Non hai ancora preparato i biglietti Nessun problema! Con un blocco da pittura e un po’ di colori puoi realizzare biglietti di Natale semplici ma super personalizzati Un’idea facile, creativa e fatt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.