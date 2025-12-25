Biathlon Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto con indosso una maschera ipossica

Il biathleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, tragicamente deceduto lo scorso 23 dicembre a Lavazé, è stato rinvenuto cadavere con una maschera ipossica, la cosiddetta “ elevation training mask ”, sul volto. Lo ha annunciato la federazione norvegese di biathlon tramite un comunicato stampa emesso nella giornata di ieri. “Questa situazione tragica fa sorgere molte domande ancora senza risposta. I nostri pensieri vanno innanzitutto alla famiglia di Sivert e ai suoi amici più cari, che si trovano ad attraversare un periodo tremendo proprio nel bel mezzo delle feste” ha dichiarato la segretaria generale della federazione, Emilie Nordskar. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sivert Guttorm Bakken, giovane talento del biathlon norvegese, morto durante un ritiro in Trentino, a pochi mesi dal ritorno alle gare dopo un lungo stop per problemi cardiaci.