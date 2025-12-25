Biathlon morto a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all'interno dell'albergo dove alloggiava. "I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto", ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon.

Biathlon in lutto: è morto Sivert Guttorm Bakken, malore fatale a 27 anni - Il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua camera d’albergo a Passo di Lavazè (Trentino). corrieredellosport.it

Sivert Bakken morto in albergo: il campione di biathlon aveva 27 anni - Il norvegese Sivert Bakken due anni fa aveva dovuto fermarsi per una pericardite, ma era rientrato in Nazionale. corriere.it

Biathlon: Giacomel ricorda l’amico Bakken morto durante un ritiro a Lavazé "Caro Sivert, onestamente, sono distrutto. Ma so che questa notizia non ha sconvolto solo me, ha sconvolto tutti noi della famiglia del biathlon e non solo. Avevamo programmato di an facebook

Morto a 27 anni Sivert Bakken, lutto nel biathlon x.com

