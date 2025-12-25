Non poteva cominciare meglio di come è iniziato il 2025-26 del biathlon italiano femminile. Sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi hanno già vinto una gara, fornendo le conferme che si sperava potessero regalare nel primo scorcio di inverno. La trentacinquenne sudtirolese è sicuramente tornata al massimo del proprio splendore dopo un biennio di appannamento. Non certo dovuto al passare degli anni, bensì ai ripetuti inciampi fisici che l’avevano zavorrata. Pienamente assistita dalla salute, la veterana altoatesina si è riproposta nel gotha della disciplina, rassicurando tutti i suoi tifosi. Se a febbraio sarà al 100% della forma atletica potrà finire i Giochi olimpici con le poderose scapole a sostenere un collo ornato da uno o più pendagli metallici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, l’Italia femminile comincia nel miglior modo possibile. Wierer e Vittozzi rassicurano

