Biathlon Bakken trovato morto in hotel in Trentino | cos' aveva sul volto

Tragedia nel mondo degli sport invernali, a poche settimane dal via delle Olimpiadi di Milano Cortina: il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken, 27 anni appena, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo nella zona di Passo Lavazè, in Trentino. L'atleta indossava una maschera per l'ossigeno da altitudine: a rendere noto il particolare è stata la federazione norvegese di biathlon in un comunicato stampa che precisa di "non essere attualmente a conoscenza delle circostanze relative all'acquisizione e all'utilizzo di questa maschera". Bakken verrà sottoposto ad autopsia in Italia durante il periodo natalizio.

