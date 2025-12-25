Betlemmela messa col card Pizzaballa

4.37 Centinaia di fedeli si sono riuniti per la messa nella Chiesa della Natività di Betlemme ieri sera, mentre la città palestinese celebrava il suo primo Natale festivo da due anni a questa parte.. Al suono dell'organo è entrata la processione di decine di sacerdoti, seguita dal patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa che nella sua omelia ha esortato alla pace, alla speranza e alla rinascita."Il Na tale-ha detto-ci invita a guardare oltre la logica del dominio, a riscoprire il potere dell'amore,della solidarietà".

Card. Pizzaballa: con Natale Dio entra nella nostra storia - Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme per i latini, accompagnato dal vicario patriarcale latino, mons. korazym.org

La prima messa di Natale di Papa Leone. Pizzaballa a Betlemme: "Che sia un Natale pieno di luce" - In migliaia a Betlemme per celebrare il Natale Migliaia di persone si sono riversate nella Piazza della Mangiatoia di Betlemme la vigilia di Natale, con folle di famiglie, musica e decorazioni che ann ... msn.com

