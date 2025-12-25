Operazione antidroga con sorpresa. A Bergamo, nella notte del 31 ottobre scorso, i militari hanno notato un'autovettura sospetta ferma in un parcheggio a Seriate. A bordo una donna italiana di 43 anni, della Bergamasca, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. I due sono stati sorpresi mentre consumavano sostanze stupefacenti. Da qui il controllo della loro macchina, dove sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina. Ecco allora che si è reso necessario anche il controllo dell'abitazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, droga? No, cosa trovano nella cantina del pusher

Leggi anche: Un chilo e mezzo di hashish nella cantina trasformata in laboratorio della droga

Leggi anche: Il pusher con 3 chili di droga e i 5 clienti del bar pronti a sniffare cocaina: cosa è emerso dal controllo straordinario

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da Bergamo a Leeds per aprire un live dei Babyshambles: il racconto dei Lowinsky; Intossicazione da droga: 24enne salvato dalla polizia locale, era sparito da due mesi; Commenti su: Fermato mentre spacciava a Capriate, la polizia locale gli ha dovuto restituire i soldi sequestrati.

Bergamo, per il consumo di droga sempre più giovani segnalati e portati in ospedale. Crescono i dati sulla cocaina - In aumento la fascia d'età tra i 18 e i 25 anni, con 440 casi. bergamo.corriere.it