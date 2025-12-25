Beppe Sala sulle prossime Comunali | Penso che ci saranno le primarie di coalizione
"Se la coalizione mi chiede una mano ci sono, se non me la chiedono o se dovessi capire che la mia presenza crea imbarazzo non ci sarò. Aspetterò solamente di capire": così il sindaco di Milano nel discorso ai cronisti di fine anno. E sul centrodestra: "Auspico che ci siano due candidati forti perché voglio sapere a chi lascio il posto".
