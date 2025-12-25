Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv | dove vedere con Papa Leone
XIV, 25 dicembre. Oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 12 c’è la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, alla città e al mondo. Il Pontefice, dalla loggia delle Benedizioni che affaccia su Piazza San Pietro, leggerà il suo messaggio natalizio che come da tradizione ripercorre le situazioni di guerra e di crisi nel mondo, a cominciare ovviamente dall’Ucraina e dal Medio Oriente. A seguire Papa Leone impartirà la sua benedizione alla città e al mondo. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Natale a San Pietro con Papa Leone XIV: orari e dove vedere in tv e streaming Messe, Urbi et Orbi e chiusura del Giubileo
Leggi anche: A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
Natale del Signore – Benedizione «Urbi et Orbi»; Il primo “Natale della pace” di Leone XIV; Papa: dalla messa nella notte di Natale alla chiusura del Giubileo, le celebrazioni di Leone XIV; Gli auguri di Papa Leone XIV - Il Natale del Signore è il Natale della Pace.
Santa Messa Natale 2025, diretta video Rai 1 e Canale 5/ Papa Leone XIV con Benedizione Urbi et Orbi: cos’è - Santa Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 e Canale 5 della Benedizione Urbi et Orbi. ilsussidiario.net
Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace - Attesa in Piazza San Pietro per la Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, che il Papa pronuncerà alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica ... rtl.it
Alle 12.30 su Rai Uno il Concerto di Natale - Protagonista dell'evento registrato nella Basilica di San Francesco ad Assisi sarà l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai con la partecipazione di Noemi ... rainews.it
Messa di #Natale presieduta da #PapaLeoneXIV e la Benedizione Urbi et Orbi, in diretta dalla Basilica di San Pietro Oggi #25dicembre dalle ore 10 su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 http://tv2000.it/ufficiostampa/p=380122 #M - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.