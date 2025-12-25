Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv | dove vedere con Papa Leone

XIV, 25 dicembre. Oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 12 c’è la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, alla città e al mondo. Il Pontefice, dalla loggia delle Benedizioni che affaccia su Piazza San Pietro, leggerà il suo messaggio natalizio che come da tradizione ripercorre le situazioni di guerra e di crisi nel mondo, a cominciare ovviamente dall’Ucraina e dal Medio Oriente. A seguire Papa Leone impartirà la sua benedizione alla città e al mondo. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

