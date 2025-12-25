Bellanova Inter la suggestione ritorno prende quota? Lui l’usato garantito che piace a Chivu

Inter News 24 . Il punto sulla trattativa con l’Atalanta. Il mese di gennaio si preannuncia cruciale per le strategie dell’ Inter. Con la finestra di riparazione alle porte, la priorità assoluta per la dirigenza di Viale della Liberazione è colmare il vuoto lasciato sulla fascia destra dall’infortunio di Denzel Dumfries. Il ko dell’olandese e le risposte non sempre convincenti delle alternative adattate hanno fatto scattare l’allarme rosso: serve un innesto di qualità per garantire a Cristian Chivu la spinta necessaria per la corsa Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

bellanova inter la suggestione ritorno prende quota lui l8217usato garantito che piace a chivu

© Internews24.com - Bellanova Inter, la suggestione ritorno prende quota? Lui “l’usato garantito” che piace a Chivu

