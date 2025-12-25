Belghali Juve | la verità sull’interesse dell’Inter e la posizione del Verona in vista di gennaio Ultimissime sul futuro del classe 2002

Belghali Juve: ecco la verità sull’interessamento dell’Inter e la decisione del Verona verso gennaio. Ultimissime sul futuro del classe 2002. Il calciomercato invernale vive spesso di fiammate improvvise e suggestioni che accendono la fantasia dei tifosi, ma nel caso di Rafik Belghali l’incendio è stato domato prima ancora di divampare. Nelle ultime ore, il nome dell’esterno dell’ Hellas Verona era circolato con insistenza in orbita Inter (e Juve ), ipotizzando un possibile trasferimento alla corte di Chivu e Spalletti per puntellare la fascia destra. Tuttavia, quello che sembrava un “giallo” di mercato è stato prontamente risolto e archiviato: non esiste alcuna trattativa in corso, e per motivi ben precisi che vanno oltre le semplici valutazioni tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

