Inter News 24 Belghali Inter, giallo di mercato per l’esterno dell’Hellas Verona che piace ai nerazzurri. Fabrizio Romano fa il punto sulla questione. Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti un possibile approdo di Rafik Belghali all’Inter. L’esperto di mercato ha smentito categoricamente l’operazione per gennaio: l’esterno algerino dell’ Hellas Verona non può trasferirsi per motivi regolamentari ed è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. La dirigenza nerazzurra, perfettamente consapevole di questi ostacoli burocratici e logistici, non ha avviato alcuna trattativa concreta per portare il giocatore alla corte di Cristian Chivu nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Belghali Inter, giallo di mercato per l’esterno del Verona! Romano rivela: «Tutti sono a conoscenza di una cosa, e posso dirvi di più»

Leggi anche: Belghali Inter, l’esterno del Verona è un obiettivo per i nerazzurri a gennaio. C’è da battere questo club di Serie A

Leggi anche: Mercato Inter, Romano su Sergio Ramos: «Posso dire questa cosa»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le origini, migliori caratteristiche e non solo: chi è Rafik Belghali, l'esterno che ha stregato Inter e Juventus; Niente Inter per Belghali: perché i nerazzurri non possono acquistare l'esterno del Verona a gennaio; L'occhio Juve sull'ultima intuizione di Sogliano: cosa può dare e la mossa dell'Inter; Rivelazione Belghali nel Verona: la Juve lo segue, concorrenza dell'Inter.

Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…” - Ecco il punto dell’esperto internazionale, dal suo canale YouTube: ... msn.com