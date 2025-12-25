Bedonia giovane 15enne scomparso | si è allontanato dalla comunità Arche'

Un giovane di 15 anni e' scomparso da due giorni. Si e' allontanato dalla comunità Arche' di Bedonia. Non si trova dalla giornata di martedì 23 dicembre. Si chiama David ed è di nazionalità italiana. La sua famiglia è originaria di Trieste.Chiunque lo avvisti o abbia qualsiasi informazione utile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

