Beautiful non in onda oggi 25 dicembre salta l’appuntamento con la soap americana di Canale 5

Come ogni anno il palinsesto Mediaset subisce qualche variazione in vista delle festività natalizie, e anche quest’anno il cambio di programmazione interesserà anche una delle soap “storiche” di Canale 5: Beautiful. La serie tv americana infatti non andrà in onda né per Natale, né per Santo Stefano. Quando torneremo a vedere le vicende dei Forrester? Beautiful si ferma: la serie USA non va in onda su Canale 5 per Natale e Santo Stefano. La decisione di sospendere in questi giorni di festa la soap più longeva della TV è arrivata direttamente da Cologno Monzese. I vertici Mediaset hanno infatti pensato di dare, ai tantissimi fans della serie americana, la possibilità di trascorrere queste giornate festive con parenti e amici senza perdere neppure un appuntamento con le vicende dei Forrester. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

