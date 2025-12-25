Beautiful non in onda oggi 25 dicembre salta l’appuntamento con la soap americana di Canale 5

Come ogni anno il palinsesto Mediaset subisce qualche variazione in vista delle festività natalizie, e anche quest'anno il cambio di programmazione interesserà anche una delle soap "storiche" di Canale 5: Beautiful. La serie tv americana infatti non andrà in onda né per Natale, né per Santo Stefano. Quando torneremo a vedere le vicende dei Forrester? Beautiful si ferma: la serie USA non va in onda su Canale 5 per Natale e Santo Stefano. La decisione di sospendere in questi giorni di festa la soap più longeva della TV è arrivata direttamente da Cologno Monzese. I vertici Mediaset hanno infatti pensato di dare, ai tantissimi fans della serie americana, la possibilità di trascorrere queste giornate festive con parenti e amici senza perdere neppure un appuntamento con le vicende dei Forrester.

«Katie, vuoi diventare di nuovo la signora Spencer » È questa la domanda che sorprenderà tutti durante le puntate di "Beautiful" in onda il 19 dicembre 2025 in Italia, segnando una svolta inattesa nella vita dei protagonisti. La trama riparte con Liam che, dop - facebook.com facebook

