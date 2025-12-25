A Battipaglia la Polizia arresta un uomo originario della Costa d’Avorio: era ricercato da oltre undici anni per traffico di droga e destinatario di ordine di carcerazione.. Battipaglia – È finita alla stazione ferroviaria di Battipaglia la lunga fuga di un uomo originario della Costa d’Avorio, classe 1966, ricercato da oltre undici anni per traffico di droga. L’arresto è stato eseguito nella mattinata di martedì dalla Polizia di Stato, impegnata nei controlli del servizio “Stazioni Sicure”. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Gli agenti della Polizia Ferroviaria, durante le attività di vigilanza, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Battipaglia, arrestato ricercato da 11 anni per traffico di droga

