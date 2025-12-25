Bassetti in cucina la virostar si improvvisa chef con Davide Bertellini | dall’insistenza sul vaccino Covid al risotto di Natale - VIDEO

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bassetti si improvvisa chef con Davide Bertellini cucinando il risotto al Basura con scorzette di limone. Da virostar che insiste sul vaccino Covid nonostante gli effetti avversi a cuoco è un attimo La virostar Matteo Bassetti si improvvisa chef insieme a Davide Bertellini. Bassetti ha infatt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bassetti in cucina, la virostar si improvvisa chef con Davide Bertellini: dall’insistenza sul vaccino Covid al risotto di Natale - VIDEO

