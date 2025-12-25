Basket | Virtus Roma il marchio storico torna al club in Serie B
Questa è una storia di basket romano, di quelle che fanno dei giri sostanzialmente infiniti per poi ritornare al punto di partenza. C he, ad oggi, è il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, sede delle partite interne della Virtus Roma 1960, nota come Virtus GVM Roma 1960 per ragioni di (più che) sponsor. Vale la pena raccontarla, pur in una sintesi che molto tralascia. I fatti: il 9 dicembre 2020 la Virtus Roma, presieduta da Alessandro Toti (figlio del quasi ventennale numero uno della società, Claudio Toti ) rinuncia al campionato di Serie A, liberando contestualmente tutti i giocatori; più tardi un concordato ne eviterà il fallimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
