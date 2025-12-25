Questa è una storia di basket romano, di quelle che fanno dei giri sostanzialmente infiniti per poi ritornare al punto di partenza. C he, ad oggi, è il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, sede delle partite interne della Virtus Roma 1960, nota come Virtus GVM Roma 1960 per ragioni di (più che) sponsor. Vale la pena raccontarla, pur in una sintesi che molto tralascia. I fatti: il 9 dicembre 2020 la Virtus Roma, presieduta da Alessandro Toti (figlio del quasi ventennale numero uno della società, Claudio Toti ) rinuncia al campionato di Serie A, liberando contestualmente tutti i giocatori; più tardi un concordato ne eviterà il fallimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Virtus Roma, il marchio storico torna al club in Serie B

Leggi anche: Basket, serie B femminile: la Nuova Virtus Cesena sconfitta in casa da Basket Club Valtarese

Leggi anche: Basket, Virtus Bologna-Brescia il big match della 12a giornata di Serie A. Derby ‘storico’ tra Cantù e Olimpia Milano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

NBA Europe, rinasce la Virtus Roma? Tre fondi interessati allo storico marchio; Tre fondi per la NBA Europe: Virtus Roma in trattativa per il marchio; Il Tempo: Tre fondi per la NBA e la Virtus (Roma) tratta il marchio; Basket, serie B. Fernandez gela la Virtus Roma 1960. La Luiss vince 71-72 il derby della capitale.

Basket: Virtus Roma, il marchio storico torna al club in Serie B - Questa è una storia di basket romano, di quelle che fanno dei giri sostanzialmente infiniti per poi ritornare al punto di partenza. oasport.it