Si conclude domani la diciottesima giornata dell’Eurolega di basket e alla Virtus Arena il Bologna ospita i greci dell’Olympiacos Pireo in uno scontro diretto in chiave play-in. Le due formazioni sono separate da un solo successo di differenza e per gli emiliani la chance di sfruttare le mura domestiche per agganciare proprio i greci in classifica, che però hanno un match da recuperare. La squadra di Ivanovic ha vinto solo 4 delle ultime 10 partite di Eurolega, ma in casa ha uno score invidiabile di 6 successi e un solo ko ed è reduce da una serie di partite decise all’ultimo possesso. Di contro, i greci hanno vinto 5 degli ultimi 10 match, ma lontano da casa sono sotto nello score per 3-4, con la squadre del Pireo che ha perso 3 degli ultimi 4 match giocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna ospita l’Olympiacos in una sfida diretta per i play-in

