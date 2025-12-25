Bari | senza fissa dimora morto il giorno di Natale Per un malore
All’ora di pranzo, il pranzo di Natale, i volontari di Incontra hanno rinvenuto il corpo esanime dell’uomo. In un alloggio di fortuna, il senza tetto è stato stroncato da un malore. L'articolo Bari: senza fissa dimora, morto il giorno di Natale Per un malore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
