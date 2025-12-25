Tarique Rahman, figlio di un ex primo ministro del Bangladesh, è tornato in patria dopo più di 17 anni di esilio autoimposto. Il 60enne, uno dei principali candidati per diventare il prossimo leader del paese nelle prossime elezioni, si era trasferito a Londra nel 2008 per ricevere cure mediche dopo essere stato torturato durante la detenzione sotto il governo sostenuto dai militari che ha guidato il Bangladesh dal 2006 al 2008. Rahman è l’attuale presidente del Partito Nazionalista del Bangladesh. Il suo ritorno è visto come politicamente significativo in vista delle prossime elezioni fissate per il 12 febbraio sotto l’attuale governo provvisorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangladesh, il figlio dell'ex primo ministro torna dall'esilio: l'accoglienza dei sostenitori

Leggi anche: Bangladesh, l’ex premier in esilio Sheikh Hasina condannata a morte

Leggi anche: "Colorina, intervento immediato sul centro di accoglienza": la rassicurazione del ministro dell’Interno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ASIA TODAY Torna a Dhaka in vista delle elezioni Tarique Rahman, il figlio di Khaleda Zia; Il leader del Bangladesh considerato il principale candidato premier torna dall'esilio prima delle elezioni; Il leader dell'opposizione del Bangladesh Tarique Rahman si prepara ad uno storico ritorno a casa; Proteste in Bangladesh: migliaia in strada dopo la morte di un giovane attivista a pochi mesi dalle elezioni.

Bangladesh, il figlio dell'ex primo ministro torna dall'esilio: l'accoglienza dei sostenitori - (LaPresse) Tarique Rahman, figlio di un ex primo ministro del Bangladesh, è tornato in patria dopo più di 17 anni di esilio autoimposto. stream24.ilsole24ore.com