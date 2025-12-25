. Non sarebbe un fronte caldo. Il dibattito sulle strategie della Juventus in vista della finestra di mercato di gennaio continua ad arricchirsi di nuove indiscrezioni, oscillando tra le reali necessità tattiche di Luciano Spalletti e le concrete possibilità economiche del club. Se da un lato il tecnico toscano sta valorizzando al massimo gli elementi a sua disposizione, come dimostrato dall’esplosione di Yildiz e dalla dedizione di Openda, dall’altro restano aperti i dubbi sulla profondità del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini smentisce quella voce di calciomercato Juve: «So che sta circolando ma a me non risulta»

Leggi anche: Calciomercato Juve, Vlahovic verso il rinnovo? Fabrizio Romano: «Quello che risulta a me è che…». La rivelazione

Leggi anche: Balzarini esalta quella mossa di Spalletti: «Ha rischiato, ma si è sentito sicuro nel fare quel rischio». L’analisi post Juve Sporting Lisbona

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve, Balzarini categorico: 'Scambio McKennie-Cristante? Niente di vero' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, fra la Juventus e la Roma non ci sarebbe in piedi alcuna trattativa per lo scambio che avrebbe visto Weston McKennie passare nella ... it.blastingnews.com