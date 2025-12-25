Bad Bunny e J Balvin seppelliscono l’ascia di guerra e si ritrovano sul palco di Città del Messico

Dopo i diverbi degli ultimi anni, ritorna il sereno tra Bad Bunny e J Balvin: i due hanno condiviso il palco durante l’ultimo concerto dell’artista portoricano a Città del Messico del suo Debí Tirar Más Fotos World Tour. Gli artisti si sono esibiti con La Canción, brano che ha aperto il momento nel quale Balvin ha raggiunto il collega, proseguito sulle note di Que P retendes dal loro album collaborativo Oasis e le loro hit del 2017 e I Like It. Il pubblico scatenato ha assistito questa sorprendente reunion arrivata a distanza di quattro anni dall’ultima volta insieme dei due cantanti. Nel 2023 il rapper portoricano, sembrava avesse qualcosa da ridire su Balvin nel brano Thunder Y Lightning dal suo album Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, con i fan hanno che hanno sospettato un litigio tra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

