Babbo Natale e sua moglie sono stati fermati per eccesso di velocità in Ohio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Babbo Natale fermato per eccesso di velocità a Fulton, Ohio. Neanche lui è al di sopra della legge: "Anche le slitte devono rallentare", è il monito dell'agente prima di chiedere patente e libretto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: E infine i Grinch sono stati catturati: salve le letterine a Babbo Natale

Leggi anche: Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati uccisi nella loro casa a Los Angeles

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sulla polizia segreta di Babbo Natale; 10 film di Natale 2025 da vedere ora tra cinema e streaming; Natale 2025: film sotto l'albero per tutta la famiglia; Roma, la Pedalata di Babbo Natale per i bambini di Peter Pan.

babbo natale sua moglieQuesto è il vero volto di Babbo Natale? Alcuni scienziati l'hanno ricostruito (è quello di San Nicola) - Uno studio ha riprodotto in 3D il viso del santo da cui deriva il mito di Santa Claus: la sua leggenda è nata in Turchia 1. corriere.it

babbo natale sua moglieBabbo Natale, chi è l’uomo che porta i regali/ La vera storia: da San Nicola a Santa Claus - Babbo Natale, chi è l'uomo che porta i regali: ecco la vera storia di Santa Claus, dalle origini di San Nicola ai giorni nostri, tutti i dettagli ... ilsussidiario.net

Natale senza Babbo, di cosa parla il nuovo film con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri: la trama, il cast e la data d'uscita - Nicola nel bel mezzo di una profonda crisi esistenziale, decide improvvisamente di prendersi una vacanza e sparire nel nulla. ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.