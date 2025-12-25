Babbo Natale e sua moglie sono stati fermati per eccesso di velocità in Ohio
Babbo Natale fermato per eccesso di velocità a Fulton, Ohio. Neanche lui è al di sopra della legge: "Anche le slitte devono rallentare", è il monito dell'agente prima di chiedere patente e libretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
