Quando un bambino ti chiede di Babbo Natale, non ti sta facendo una domanda informativa. Non vuole una verifica dei fatti, né una risposta corretta secondo Wikipedia. Ti sta chiedendo se sei capace di custodire un segreto, se sai stare dentro una storia, se puoi essere affidabile senza essere invadente. E’ una domanda di fiducia, non di conoscenza. E allora la prima cosa da decidere non è cosa dire, ma cosa non dire. Non dire: “Babbo Natale non esiste”. Non dire: “E’ un’invenzione degli adulti”. Non dire: “E’ una tradizione culturale”. Tutte cose vere, forse, ma inutili. Sarebbe come spiegare a qualcuno che una carezza è solo pressione della pelle. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Babbo Natale e l'arte di custodire un segreto: quando la magia è più importante della verità

Leggi anche: Regali di Natale per bambini, Stefano Rossi: «Un essere umano senza limiti diventa apatico. No ai genitori Babbo Natale. Ecco qual è il dono più importante»

Leggi anche: Una suite per Babbo Natale: la magia del Natale di Coca-Cola arriva in Brera

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dalla cerimonia del Sigismondo d'oro al Natale ai Palazzi d’Arte: a Rimini una settimana ricca di eventi; La magia si riaccende a Calanna: il 20 e 21 Dicembre tra tradizione, gusto e musica etno-popolare · ilreggino.it.

Babbo Natale e l'arte di custodire un segreto: quando la magia è più importante della verità - La magia del Natale risiede nel non dire tutto, nel custodire fiducia e attesa senza smontare le storie che fanno crescer ... ilfoglio.it