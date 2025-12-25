Babbo Natale con i City Angels | doni e sorrisi alle persone fragili nella notte di Natale
Una vigilia di Natale speciale quella vissuta per le strade di Lecco, dove i volontari dei City Angels hanno portato un ospite d'eccezione tra le persone più fragili della città. Babbo Natale in persona ha fatto tappa nel capoluogo lariano per distribuire regali, dolciumi e, soprattutto, momenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Babbo Natale entra in Pediatria con doni e sorrisi
Leggi anche: Babbo Natale al Chianelli, doni e sorrisi ai bambini
La festa di Natale solidale con i senzatetto alla Stazione Centrale: una fetta di panettone, sorrisi e tanti abbracci assieme ai City Angels; Un Natale speciale per le strade di Lecco con i City Angels; Una notte sul bus dei City Angels: Tè caldo, scarpe e spazzolini per chi passa le notti in strada; CITY ANGELS: il 24 dicembre preghiera interreligiosa e festa con i senzatetto davanti alla Stazione Centrale di Milano, il 6 gennaio torna la “Befana del clochard” all’Hotel Principe di Savoia.
Babbo Natale con i City Angels: doni e sorrisi alle persone fragili nella notte di Natale - I volontari lecchesi hanno portato regali e biglietti augurali nelle strade della città durante la vigilia, regalando calore e vicinanza a chi vive in condizioni di difficoltà ... leccotoday.it
Cosa fare a Milano il 24 e 25 dicembre: Babbo Natale in gondola, mostre, cinema e gite fuoriporta - La tradizionale preghiera interreligiosa della Vigilia organizzata dai City Angels in Stazione Centrale e la nuova commedia di Vincenzo Salemme in cartellone al Manzoni per la sera del 25 dicembre, la ... msn.com
Quando è ora di smettere di credere a Babbo Natale? - Un uomo con una lunga barba bianca e un costume rosso sorvola tutto il pianeta in una notte a bordo di una slitta volante per consegnare regali passando ... ilpost.it
Babbo Natale parte dalla Lapponia per consegnare i regali #ANSA x.com
Babbo Natale è passato anche per lei ;) - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.