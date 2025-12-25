Una vigilia di Natale speciale quella vissuta per le strade di Lecco, dove i volontari dei City Angels hanno portato un ospite d'eccezione tra le persone più fragili della città. Babbo Natale in persona ha fatto tappa nel capoluogo lariano per distribuire regali, dolciumi e, soprattutto, momenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Babbo Natale con i City Angels: doni e sorrisi alle persone fragili nella notte di Natale

