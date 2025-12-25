Babbo Natale arrestato ad Haifa Era un palestinese cristiano travestito

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Palestina in tempo di guerra può capitare anche a Babbo Natale di venire arrestato. Ad Haifa la polizia israeliana  ha fatto irruzione durante durante una festa di Natale. Hanno confiscato consolle, casse acustiche e attrezzature per fare musica, sostenendo che l'evento non era stato autorizzato. Hanno ammanettato il dj e un venditore ambulante. E quando Babbo Natale ha fatto rimostranze, hanno arrestato pure lui. A vestire i panni di Santa Claus, giaccone rosso, stivaloni e maxibarba bianca finta, c'era un palestinese cristiano che stava festeggiando il Natale in una terra dove religioni e culture s'intrecciano da millenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

babbo natale arrestato ad haifa era un palestinese cristiano travestito

© Iltempo.it - Babbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito

Leggi anche: Lisippo travestito da Babbo Natale: pioggia di selfie

Leggi anche: Uccide cristiano iraqeno in Francia, algerino arrestato ad Andria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

babbo natale arrestato haifaBabbo Natale arrestato ad Haifa. Era un palestinese cristiano travestito - In Palestina in tempo di guerra può capitare anche a Babbo Natale di venire arrestato. iltempo.it

babbo natale arrestato haifaUomo palestinese vestito da Babbo Natale arrestato a una festa di Natale dalla polizia israeliana - Un uomo palestinese travestito da Babbo Natale è stato arrestato dalla polizia israeliana durante un'irruzione a una celebrazione natalizia nella città settentrionale di Haifa. gamereactor.it

babbo natale arrestato haifaNatale in Palestina: “Ci sentiamo liberi per una volta, ma l’occupazione non è finita” - Mentre a Betlemme si celebrala nascita di Gesù, ad Haifa l'esercito israeliano fa irruzione in una festa di Natale, intanto a Gaza si continua a morire ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.