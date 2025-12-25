babbo natale arrestato ad haifa era un palestinese cristiano travestito

In Palestina in tempo di guerra può capitare anche a Babbo Natale di venire arrestato. Ad Haifa la polizia israeliana ha fatto irruzione durante durante una festa di Natale. Hanno confiscato consolle, casse acustiche e attrezzature per fare musica, sostenendo che l'evento non era stato autorizzato. Hanno ammanettato il dj e un venditore ambulante. E quando Babbo Natale ha fatto rimostranze, hanno arrestato pure lui. A vestire i panni di Santa Claus, giaccone rosso, stivaloni e maxibarba bianca finta, c'era un palestinese cristiano che stava festeggiando il Natale in una terra dove religioni e culture s'intrecciano da millenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

